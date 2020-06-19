Кум Ермака собирает подписи за отставку главы комитета Рады по образованию - Гео Лерос

Депутата хотели отстранить за отказ поддерживать кандидатуру Шкарлета на пост министра

Депутата хотели отстранить за отказ поддерживать кандидатуру Шкарлета на пост министра

Фото: из открытых источников

В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за отставку главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака. Это якобы связано со вчерашним отказом комитета поддержать назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Как передает RegioNews, об этом заявил народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте.

"Что сейчас происходит в парламенте? Представитель "Велюра" в парламенте (Николай Тищенко - ред.) собирает подписи за отставку главы комитета Бабака из-за того, что он отказался поддерживать кандидатуру на пост министра образования. Я не понимаю, как можно голосовать за эту "отрыжку" Табачника. Это недопустимо. Я обращаюсь с коллегам. С какой целью вы шли в парламент? Вы хотели, чтобы вами гордились ваши дети, родные и вся страна. Но голосовать за эту кандидатуру - это бетонировать себя под понятие коррупция", - заявил он с трибуны.

В свою очередь, Сергей Бабак подтвердил, что подписи о его отставке действительно собирались.

Возможно, это происходит, поскольку я не поддержал эту кандидатуру. Или из-за того, что являюсь сторонником сохранения ВНО", - отметил Бабак.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" не принимала решения о поддержке кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. При этом президент Украины Владимир Зеленский, который принимал участие в заседании фракции по видеосвязи, просил монобольшинство поддержать назначение.

Напомним, ранее Гео Лерос неоднократно писал о якобы коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.