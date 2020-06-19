В Киеве состоялась презентация партии мэров

Ее основатели объявили программу действий и пригласили коллег из других городов к сотрудничеству

Ее основатели объявили программу действий и пригласили коллег из других городов к сотрудничеству

Фото: скриншот видео

Об этом сообщается Facebook политической силы, передает RegioNews.

Известно, что в мероприятии приняли участие мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и мэр города Каховка Херсонской области Андрей Дяченко.

Цель новой политической силы - построение в стране эффективной системы местного самоуправления как важной составляющей государства", - говорится в сообщении.

По словам основателей партии, они консолидировали "людей дела, которые хотят объединить страну на основе ежедневной профессиональной деятельности и конструктивной позиции".

Мы не есть партией мэров, мы есть партией профессионалов. Это партия, которая будет строить страну снизу", - сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что "ПРОПОЗИЦІЯ" не является "Партией регионов, федеральных князей, местных баронов". Он также заверил, что в партии нет никаких спонсоров, и за ней не стоят олигархи, а ее создатели являются самостоятельными людьми.

Мы - партия территориальных общин, партия местного самоуправления, партия магдебурзкого права", - сказал Филатов.

Также учредители представили ее концепцию, главные цели и задачи. Они призвали представителей местного самоуправления и профессионалов в сферах государственного строительства присоединиться к партии.

Напомним, СМИ сообщли, что запуск "партии мэров" взял на себя городской голова Днепра Филатов. Известно также, что к нему присоединятся мэры Николаева Александр Сенкевич и Житомира - Сергей Сухомлин.

Вероятно, членом партии мэров будет и городской глава Черновцов Алексей Каспрук. В то же время городской глава Львова Андрей Садовой высказался против создания партий по профессиональному принципу. и не будет принимать участия в проекте.