Верховная Рада рассмотрит законопроект, автором которого является Елена Зеленская

Законодательный акт предусматривает равные права женщин и мужчин в уходе за ребенком

Законодательный акт предусматривает равные права женщин и мужчин в уходе за ребенком

В Раде зарегистрирован проект закона, который расширяет возможности мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей, а также предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин – отпуск при рождении ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба президента, пишет RegioNews.

Этот законопроект – первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни. Присоединение Украины к "Партнерству" было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом министров", - говорится в сообщении.

По мнению авторов, законопроект поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужа на отпуск по уходу за ребенком, и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

В частности, предложено внести изменения в кодекс законов о труде и закона Украины "Об отпусках", закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:

установление сокращенного рабочего времени для родителей, которые воспитывают детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);

на получение мужем единовременного оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, которые фактически ухаживают за ребенком, что ограничивает отца, матери ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом – предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не находится в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска).

Напомним, Елена Зеленская, которая получила положительный тест на коронавирус, в настоящее время лечится от двусторонней пневмонии в одной из больниц Киева.