Верховна Рада розгляне законопроект, авторкою якого є Олена Зеленська

Законодавчий акт передбачає рівні права жінок та чоловіків у догляді за дитиною

Законодавчий акт передбачає рівні права жінок та чоловіків у догляді за дитиною

У Раді зареєстровано проєкт закону, який розширює можливості чоловіків у частині поєднання професійної діяльності з сімейними обов'язками та вихованням дітей, а також пропонує запровадити новий вид відпустки для чоловіків – відпустку при народженні дитини.

Про це повідомляє пресслужба президента, пише RegioNews.

Цей законопроєкт – перший крок України у виконанні її зобов’язань у межах міжнародного "Партнерства Біарріц" зі встановлення рівних прав для жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Приєднання України до "Партнерства" було ініційоване першою леді Оленою Зеленською та підтримано Кабінетом міністрів", - йдеться у повідомленні.

На думку авторів, законопроект допоможе усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною, та створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Зокрема, запропоновано внести зміни до кодексу законів про працю та закону України "Про відпустки", закріпивши на законодавчому рівні такі права чоловіків:

на встановлення скороченого робочого часу для батьків, які виховують дітей без матері (зокрема в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю (у чинному законодавстві це право передбачено лише для жінок);

на отримання чоловіком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини;

рівні права батька та матері на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у чинному законодавстві право батька розуміється як похідне від права матері на таку відпустку, тобто лише матір може делегувати право на відпустку батькові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, що обмежує батька, матір дитини якого є самозайнятою особою або фізичною особою – підприємцем, у праві скористатися відпусткою для догляду за дитиною, оскільки така жінка не перебуває в трудових відносинах та не має права на будь-який вид відпустки).

Нагадаємо, Олена Зеленська, яка отримала позитивний тест на коронавірус, нині лікується від двобічної пневмонії в одній з лікарень Києва.