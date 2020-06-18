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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 18:30 5

Чиновников Минобороны подозревают в хищении 11,2 млн грн при строительстве казарм

18 июня 2020, 18:30 5
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Они составляли и выдавали фальшивые документы
Они составляли и выдавали фальшивые документы
Фото: ГБР
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Следователи ГБР сообщили о подозрении двум чиновникам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директору одного из частных предприятий в завладении бюджетными средствами при строительстве казарм.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В период с апреля 2018 по апрель 2019 года директор предприятия, директор предприятия-субподрядчика и должностные лица завладели бюджетными средствами на общую сумму 11 169 994,25 грн.

Они составляли и выдавали фальшивые документы при строительстве казарм в военном городке поселка Черноморское Одесской области.

Должностные лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли бюджетные средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке", - говорится в сообщении.

Фигурантов подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.

Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве задержали родственника чиновника КГГА на взятке в $15 тысяч.

ГБР Одесса Минобороны коррупция
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