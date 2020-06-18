Результата нет: под ОП уже десятые сутки голодают побратимы убитого "Сармата"

Добровольцы требуют отправить в СИЗО подозреваемых в убийстве

Добровольцы требуют отправить в СИЗО подозреваемых в убийстве

Фото: Цензор

В Киеве под Офисом президента уже десятый день продолжают голодовку побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата). Они требуют отправить в СИЗО четверых подозреваемых в убийстве - их недавно выпустиили под домашний арест.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Цензор.нет.

Также добровольцы требуют привлечь к ответственности судей, которые освободили подозреваемых под домашний арест.

"Мы 10-й день голодуем. Наши требования не выполнены. Мы очень много бумаг написали. И не только мы. И не равнодушные граждане написали, юристы написали, много общественных организаций написали. Были направлены и Высший совет правосудия, и прокуратуру, и в Офис Президента, и ГБР, и СБУ, чтобы разобрались, как так вышло, что судьи Вирченко, Днестрян и Богомолова выпустили под домашний арест по ст. 115 ч. 2 явного организатора, на которого есть улики, и троих участников убийства", - возмущаются добровольцы.

По их словам, их требования простые и разумные: вернуть в СИЗО бандитов, которые приняли участие в убийстве Сармата, и начать разбирательство с судьями, тоже все в законном русле.

Из этого эпического здания (Офис президента – ред.) к нам никто не выходил. Ничего не говорил. Результата нет. Мы будем голодовать до тех пор пока не выполнят наши требования", - заявляют голодующие.

Добровольцы считают, что таким образом судьи выписали "лицензию на убийство" украинцев, поскольку человек, который убил другого человека за деньги понимает, что "вопрос цены 1,5-2 года СИЗО максимум".

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее сообщалось, 18 июня под Верховной Радой протестовали около 100 человек с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.