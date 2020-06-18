Венедиктова хочет перенести суд Порошенко, но он собирается прийти на заседание

Ходатайство связано со смертью отца пятого президента

Ходатайство связано со смертью отца пятого президента

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд перенести заседание по рассмотрению меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Такое решение якобы связано со смертью отца Петра Порошенко.

Следственный судья должен рассмотреть это ходатайство и принять решение, на когда перенести заседание", - сообщили в пресс-службе ОГП.

Однако адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что его подзащитный против переноса заседания по избранию меры пресечения.

Семья Порошенко не просила беспокоиться и переносить судебное заседание. Похороны отца Петра Алексеевича перенесены на завтра. Это уже организовано. Прощание пройдет в 12 часов. Никакого переноса не нужно. Порошенко сегодня появится в 15 часов в Печерский райсуд", - сказал Новиков.

Он предположил, что Офис генпрокурора таким образом хочет сорвать судебное заседание, и еще раз подчеркнул, что Порошенко не просил о переносе суда.

Напомним, 18 июня, на заседании Печерского суда Офис генпрокурора будет просить для Петра Порошенко арест с возможностью внесения 10 млн грн залога.

Адвокаты отметили, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.