Фигурант дела Гандзюк Игорь Павловский не пришел на суд 17 раз

По словам адвоката подозреваемого, у Павловского, как и у председателя Херсонского облсовета Мангера, случился гипертонический криз

По словам адвоката подозреваемого, у Павловского, как и у председателя Херсонского облсовета Мангера, случился гипертонический криз

Фото: hromadske

В Одессе не состоялось судебное заседание в отношении одного из фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

Об этом на Facebook сообщила сообщество "Кто заказал Катя Гандзюк?", пишет RegioNews. Игорь Павловский не явился на заседание суда 17 раз подряд, поэтому заседание перенесли на 30 июня. Его адвокат Сергет вышел с судом на видеосвязь и сообщил, что у Павловского произошел "гипертонический криз". Такую же болезнь симулировал и Мангер, чтобы не ехать на суд в Киев", – говорится в сообщении. Отмечается, что судья направит запрос в СИЗО и проверит состояние его здоровья. Павловского скосила та же "болезнь", что и Мангера! Сегодня организатор покушения на Екатерину Гандзюк Игорь Павловский... Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Среда, 17 июня 2020 г. Напомним, временная следственная комиссия Верховной Рады не удовлетворена расследованием дела Гандзюк. В расследовании дела нашли ряд недостатков.

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