Верховная Рада разрешила выпускникам сдавать ГИА по желанию

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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
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Фото: flickr
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Верховная Рада одобрила проект Закона президента Зеленского и отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За него проголосовали 356 депутатов.

Согласно нормам закона, ученики, которые завершают полное общее среднее образование, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином.

Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте Закона.

Согласно тексту закона, Кабинет министров на время карантина может определять дату окончания соответствующего учебного года.

Напомним, Министерство образования и науки Украины (МОН) готово провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в безопасных условиях и считает, что его отмена недопустима и может создать коррупционные риски при поступлении в вузы.

Верховная Рада депутат закон Владимир Зеленский Государственная итоговая аттестация
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