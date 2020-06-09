В Раде зарегистрировали законопроект о референдуме
Зеленский определил законопроект как неотложный
Зеленский определил законопроект как неотложный
В Верховной раде Украины зарегистрировали президентский проект закона № 3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".
Об этом говорится на сайте парламента, передает RegioNews.
Рада получила документ 9 июня, его передали на рассмотрение руководству. Текст документа пока не обнародован.
Отмечается, что проект закона №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" определен, как неотложный. Инициатором является Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что принятие законопроекта о референдуме является вторым этапом земельной реформы. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.
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