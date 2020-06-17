Комитет по вопросам госвласти поддержал законопроект Зеленского о народовластии - Андрей Клочко

За соответствующее решение проголосовали 18 членов Комитета

За соответствующее решение проголосовали 18 членов Комитета

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, региональной политики и градостроительства рекомендовал Верховной Раде проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

За соответствующее решение проголосовали 18 членов комитета. Против - 1, воздержались - 4.

Законопроект о народовластии через всеукраинский референдум (№ 3612) был внесен Президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент и определен как неотложный.

Комментируя сам документ, Председатель Комитета Андрей Клочко отметил, что в работе над ним принимали участие не только народные депутаты, но и украинские и зарубежные ученые, представители общественности и ЦИК. Кроме того, он получил положительные заключения известных международных институтов. Сегодня ожидается лишь заключение от Венецианской комиссии.

По его словам, проект Закона четко определяет механизм проведения всеукраинского референдума, его финансирования, правовые последствия и тому подобное.

Кроме того, Андрей Клочко акцентировал на том, что этот документ - один из пакета законопроектов, который нацелен на то, чтобы установить в Украине режим подлинного народовластия.

В настоящее время в стране действуют конституционные нормы относительно референдумов, которые, к сожалению, невозможно применить, потому что нет закона, который бы определил все процедуры. Этим документом мы сможем наконец исправить ситуацию и люди получат возможность влиять на ключевые государственные решения", - отметил парламентарий.

Андрей Клочко также подчеркнул, что при работе над документом ко второму чтению будут обработаны все содержательные и конкретные предложения. По его словам, законопроект планируется принять уже на этой сессии.

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