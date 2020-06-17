Дело Мунтяна: ВАКС оставил без изменений меру пресечения главе Черновицкого облсовета

Ранее чиновника отстранили от должности за взятку в $180 тысяч

Ранее чиновника отстранили от должности за взятку в $180 тысяч

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Отмечается, что защита просила разрешить Мунтяну общаться со своим первым заместителем по вопросам, которые находятся на рассмотрении облсовета и не связаны с данным уголовным делом.

Однако, следственная судья ВАКС отклонила ходатайство стороны защиты главы Черновицкого облсовета об изменении меры пресечения, таким образом оставив предыдущее решение о мере пресечения в силе: залог и запрет на исполнение должностных обязанностей Мунтяном.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений ходатайство об изменении меры пресечения председателю Черновицкого областного совета. Оно поступило от адвоката, однако, по утверждению прокурора, адвокат подал ходатайство раньше, чем это предусмотрено УПК (30 дней)", - сообщили в суде.

Напомним, Ивана Мунтяна подозревают в получении взятки за передачу в аренду оздоровительного комплекса. По версии следствия, он требовал в июле 2019 года за это 400 тысяч долларов. На протяжении августа-октября 2019 года правоохранители задокументировали получение Мунтяном взятки в размере 180 тысяч гривен.