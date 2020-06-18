Рада провалила голосование за прекращение депутатских полномочий Вакарчука

Сегодня спикер Дмитрий Разумков вынес этот вопрос на рассмотрение парламента

Сегодня спикер Дмитрий Разумков вынес этот вопрос на рассмотрение парламента

Фото: скриншот видео

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.

Об этом стало известно из онлайн-заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

За уход Вакарчука из парламента проголосовали 175 депутатов из 226 необходимых.

Против прекращения полномочий депутата проголосовали 59 нардепов. Кроме того, 98 парламентариев воздержались, а 48 - не голосовали.

Всего в голосовании приняли участие 372 народных избранника.

Решение не поддержано", - сказал Разумков и объявил перерыв в работе Рады.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о своем уходе из Верховной рады.