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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 12:25 50

Рада провалила голосование за прекращение депутатских полномочий Вакарчука

18 июня 2020, 12:25 50
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Фото: скриншот видео
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18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.

Об этом стало известно из онлайн-заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

За уход Вакарчука из парламента проголосовали 175 депутатов из 226 необходимых.

Против прекращения полномочий депутата проголосовали 59 нардепов. Кроме того, 98 парламентариев воздержались, а 48 - не голосовали.

Всего в голосовании приняли участие 372 народных избранника.

Решение не поддержано", - сказал Разумков и объявил перерыв в работе Рады.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о своем уходе из Верховной рады.

Верховная Рада депутат Голос голосование Святослав Вакарчук парламент
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