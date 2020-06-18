Рада провалила голосование за прекращение депутатских полномочий Вакарчука
Сегодня спикер Дмитрий Разумков вынес этот вопрос на рассмотрение парламента
Сегодня спикер Дмитрий Разумков вынес этот вопрос на рассмотрение парламента
18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.
Об этом стало известно из онлайн-заседания Верховной Рады, передает RegioNews.
За уход Вакарчука из парламента проголосовали 175 депутатов из 226 необходимых.
Против прекращения полномочий депутата проголосовали 59 нардепов. Кроме того, 98 парламентариев воздержались, а 48 - не голосовали.
Всего в голосовании приняли участие 372 народных избранника.
Решение не поддержано", - сказал Разумков и объявил перерыв в работе Рады.
Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о своем уходе из Верховной рады.
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