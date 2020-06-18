Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов
Верховная Рада Украины не поддержала обновленную Программу деятельности Кабинета министров Украины №3330 от 12.06.2020 года. Отклонение программы означает, что Кабмин не получил годовой иммунитет.
На утреннем заседании парламента решение поддержали лишь 207 нардепов, сообщает RegioNews.
Программа правительства - это "дорожная карта", реакция на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Программа предусматривает увеличение количества занятых лиц в малом и среднем бизнесе, среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5% и увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров.
Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, это поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетики и фермеров, это обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе. Это удешевление кредитов и повышение социальных стандартов", - сказал Шмыгаль.
Новую программу правительства расширили до 85 страниц, она структурирована по каждому министерству и предполагала падение ВВП в 2020 году на 4-8%.
Однако в пояснительной записке отмечается, что в проекте постановления отсутствуют положения, содержащие риски совершения коррупционных правонарушений.
Известно, что Фракции "Голос", "Батькивщина" и "ОПЗЖ" не голосовали за Программу деятельности Кабинета министров.
Нардепы оппозиционных партий заявляли, что правительство Шмыгаля не заслуживает на иммунитет.
Одной из претензий нардепов было присутствие Арсена Авакова в должности министра МВД.
Ранее сообщалось, что 12 июня на внеочередном заседании Кабмин принял постановление об утверждении Программы деятельности правительства.