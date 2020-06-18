Рада не поддержала программу деятельности правительства: не хватило голосов

Программу деятельности Кабмина поддержали только 207 нардепов из 226 необходимых

Программу деятельности Кабмина поддержали только 207 нардепов из 226 необходимых

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины не поддержала обновленную Программу деятельности Кабинета министров Украины №3330 от 12.06.2020 года. Отклонение программы означает, что Кабмин не получил годовой иммунитет.

На утреннем заседании парламента решение поддержали лишь 207 нардепов, сообщает RegioNews.

Программа правительства - это "дорожная карта", реакция на ряд проблем, которые сегодня стоят перед нашей страной в краткосрочной перспективе, а также это план действий на средне- и долгосрочный период", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Программа предусматривает увеличение количества занятых лиц в малом и среднем бизнесе, среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5% и увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров.

Утверждение нашей программы - это поддержка украинского производителя, это поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетики и фермеров, это обновленная медицинская реформа и изменения в пенсионной системе. Это удешевление кредитов и повышение социальных стандартов", - сказал Шмыгаль.

Новую программу правительства расширили до 85 страниц, она структурирована по каждому министерству и предполагала падение ВВП в 2020 году на 4-8%.

Однако в пояснительной записке отмечается, что в проекте постановления отсутствуют положения, содержащие риски совершения коррупционных правонарушений.

Известно, что Фракции "Голос", "Батькивщина" и "ОПЗЖ" не голосовали за Программу деятельности Кабинета министров.

Нардепы оппозиционных партий заявляли, что правительство Шмыгаля не заслуживает на иммунитет.

Одной из претензий нардепов было присутствие Арсена Авакова в должности министра МВД.

Ранее сообщалось, что 12 июня на внеочередном заседании Кабмин принял постановление об утверждении Программы деятельности правительства.