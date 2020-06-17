Второй пилот самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации

Мужчина был госпитализирован с места катастрофы в крайне тяжелом состоянии

Мужчина был госпитализирован с места катастрофы в крайне тяжелом состоянии

Фото: Александр Николов

Второй пилот легкомоторного самолета, который сегодня потерпел крушение в Одессе, умер в больнице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу одесской полиции.

Установлено, что самолет проходил сертификационное испытание. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который был за штурвалом.

Решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По ее результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы будет приниматься решение об окончательной правовой квалификации события.

Напомним, сегодня, 17 июня в Одессе на Овидиопольськой дороге разбился двухместный самолет "Дельфин". На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой был госпитализирован.