16:15  17 июня
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией
15:53  17 июня
Шмыгаль поручил провести аудит расходов фонда борьбы с COVID-19
14:24  17 июня
Мэр Черкасс Бондаренко заявил, что в городском совете могут состояться обыски
UA | RU
UA | RU
17 июня 2020, 15:19 5

Второй пилот самолета, упавшего в Одессе, умер в реанимации

17 июня 2020, 15:19 5
Читайте також українською мовою
Мужчина был госпитализирован с места катастрофы в крайне тяжелом состоянии
Мужчина был госпитализирован с места катастрофы в крайне тяжелом состоянии
Фото: Александр Николов
Читайте також
українською мовою

Второй пилот легкомоторного самолета, который сегодня потерпел крушение в Одессе, умер в больнице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу одесской полиции.

Установлено, что самолет проходил сертификационное испытание. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который был за штурвалом.

Решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По ее результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы будет приниматься решение об окончательной правовой квалификации события.

Напомним, сегодня, 17 июня в Одессе на Овидиопольськой дороге разбился двухместный самолет "Дельфин". На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой был госпитализирован.

Одесса самолет катастрофа смерть полиция авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Одессе упал самолет, есть жертвы
17 июня 2020, 13:40
В Дрогобыче задержали мужчину за стрельбу посреди улицы
17 июня 2020, 12:53
Правоохранители вскрыли схему в "Укрзализныце": закупили некачественных запчастей на 100 млн грн
17 июня 2020, 11:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Все публикации »
Елена Монова
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »