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17 июня 2020, 16:18 2

В Киеве разоблачили "бизнес" по легализации иностранных преступников

17 июня 2020, 16:18 2
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Подпольный "паспортный стол" работал в Броварах
Подпольный "паспортный стол" работал в Броварах
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На Киевщине Служба безопасности разоблачила факты незаконной легализации в Украине иностранцев, в том числе преступников, находящихся в международном розыске.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Организовал нелегальный "бизнес" ранее судимый за тяжкие преступления житель столицы.

Через связи в криминальных кругах мужчина скупал краденые документы и переделывал их под новых владельцев: менял персональные данные и вклеивал чужие фото. Стоимость подделок составляла от 600 до 4000 долларов США.

Заказчиками "натурализации" были в основном выходцы из азиатских стран, срок пребывания которых в Украине закончился, и разыскиваемые преступники.

Задержали правонарушителя в Шевченковском районе столицы во время продажи биометрического загранпаспорта очередному клиенту за $1100. Ранее правоохранители задокументировали получение им $2 тысячи за изготовление поддельного водительского удостоверения и паспорта гражданина Украины.

Незадолго до разоблачения злоумышленник получил заказ на изготовление документов для группы экстремистов, которые планировали выехать через Украину в ЕС.

Во время обысков в подпольной мастерской в Броварах и в автомобиле задержанного правоохранители изъяли еще 4 экземпляра готовых к сбыту фальшивых водительских удостоверений, бланки паспортов, свидетельства о перемене имени, печати отечественных и иностранных государственных учреждений, компьютерную технику.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Устанавливаются другие лица, задействованные в противоправной деятельности.

Напомним, сегодня, 17 июня, стало известно, что в Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ

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