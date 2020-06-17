09:41  17 июня
Новый антирекорд COVID-19: за сутки заболело и умерло рекордное количество людей
10:27  17 июня
В Кабмине озвучили прогноз развития экономики до 2024 года в случае второй волны коронавируса
08:20  17 июня
Обстрелы на Донбассе: ранен еще один украинский военный
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июня 2020, 11:06 14

В центре Киева митинги: полиция усилила меры безопасности

17 июня 2020, 11:06 14
Читайте також українською мовою
В правительственном квартале запланировано несколько массовых акций
В правительственном квартале запланировано несколько массовых акций
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

17 июня полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где должны состояться несколько митингов и акций протеста, в частности на Банковой.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В частности, на усиленное дежурство вместе с полицейскими, заступили военные Национальной гвардии. В Нацполиции уточнили, что одно из мероприятий пройдет на улице Банковой, а его участники "имеют разные политические предпочтения".

Как сообщает "Украинская правда", у офиса президента Зеленского собралось около 500 сторонников пророссийского блогера Анатолия Шария.

В то же время на Майдане Независимости также собрались несколько сотен активистов, некоторые из них в форме муниципальной стражи и "Правого сектора". Они планируют отправиться на Банковую, где митингуют сторонники Шария.

Напомним, 16 июня под судом, где избирали меру пресечения для Стерненко, произошли столкновения - полиция задержала 5 человек, однако впоследствии всех задержанных отпустили.

Киев Офис президента протест митинг полиция столкновения
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В центре Одессы произошла драка со стрельбой
16 июня 2020, 21:32
На Житомирщине назначили нового руководителя областной полиции
16 июня 2020, 21:17
Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева
16 июня 2020, 19:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Все публикации »
Елена Монова
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »