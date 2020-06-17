В центре Киева митинги: полиция усилила меры безопасности

В правительственном квартале запланировано несколько массовых акций

В правительственном квартале запланировано несколько массовых акций

Фото: Facebook

17 июня полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где должны состояться несколько митингов и акций протеста, в частности на Банковой.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В частности, на усиленное дежурство вместе с полицейскими, заступили военные Национальной гвардии. В Нацполиции уточнили, что одно из мероприятий пройдет на улице Банковой, а его участники "имеют разные политические предпочтения".

Как сообщает "Украинская правда", у офиса президента Зеленского собралось около 500 сторонников пророссийского блогера Анатолия Шария.

В то же время на Майдане Независимости также собрались несколько сотен активистов, некоторые из них в форме муниципальной стражи и "Правого сектора". Они планируют отправиться на Банковую, где митингуют сторонники Шария.

Напомним, 16 июня под судом, где избирали меру пресечения для Стерненко, произошли столкновения - полиция задержала 5 человек, однако впоследствии всех задержанных отпустили.