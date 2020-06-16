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16 июня 2020, 21:32 3

В центре Одессы произошла драка со стрельбой

16 июня 2020, 21:32 3
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На Французском бульваре выясняли отношения две бандитские группировки
На Французском бульваре выясняли отношения две бандитские группировки
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В центре Одессы возле одного из ресторанов на Французском бульваре произошла драка со стрельбой и поножовщиной.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет RegioNews.

Участники стрельбы скрылись в места проишествия на двух машинах

Полиция ввела план "Перехват" — разыскивается автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета, а также BMW без номеров", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между группой неустановленных лиц произошла ссора, в ходе которой ее участники сделали несколько выстрелов и сбежали. С места происшествия стражи порядка изъяли гильзу, вероятно, от травматического оружия.

В полиции добавили, что было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", все обстоятельства и люди, причастные к стычке, устанавливаются.

В то же время издание "Думская" со ссылкой на прокуратуру передает, что в центре города выясняли отношения две бандитские группировки.

Одесский предприниматель, работающий в сфере IT-технологий, попытался дать отпор организованной преступной группировке бывшего кикбоксера, ныне находящегося в розыске, который навязывал айтишнику свою "крышу" (требовал платить дань)", - отметили журналисты.

Бизнесмен обратился за помощью к своим киевским знакомым, которые послали в Одессу группу "спортсменов". В ходе драки одного из киевлян ударили ножом в бок, однако от госпитализации он отказался.

Напомним, Одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина стоимостью миллион долларов.

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