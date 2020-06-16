В центре Одессы произошла драка со стрельбой
В центре Одессы возле одного из ресторанов на Французском бульваре произошла драка со стрельбой и поножовщиной.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет RegioNews.
Участники стрельбы скрылись в места проишествия на двух машинах
Полиция ввела план "Перехват" — разыскивается автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета, а также BMW без номеров", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что между группой неустановленных лиц произошла ссора, в ходе которой ее участники сделали несколько выстрелов и сбежали. С места происшествия стражи порядка изъяли гильзу, вероятно, от травматического оружия.
В полиции добавили, что было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", все обстоятельства и люди, причастные к стычке, устанавливаются.
В то же время издание "Думская" со ссылкой на прокуратуру передает, что в центре города выясняли отношения две бандитские группировки.
Одесский предприниматель, работающий в сфере IT-технологий, попытался дать отпор организованной преступной группировке бывшего кикбоксера, ныне находящегося в розыске, который навязывал айтишнику свою "крышу" (требовал платить дань)", - отметили журналисты.
Бизнесмен обратился за помощью к своим киевским знакомым, которые послали в Одессу группу "спортсменов". В ходе драки одного из киевлян ударили ножом в бок, однако от госпитализации он отказался.
Напомним, Одесские полицейские поймали наркокурьера с грузом кокаина стоимостью миллион долларов.