В Волынском облсовете могут выразить недоверие главе ОГА Погуляйку

Если работу главы области рада признает неудовлетворительной, депутаты будут иметь основание для выражения недоверия Юрию Погуляйку

Если работу главы области рада признает неудовлетворительной, депутаты будут иметь основание для выражения недоверия Юрию Погуляйку

Фото: ДС

В Волынском облсовете зарегистрирован проект решения, который предусматривает предоставление оценки работе председателю Волынской ОГА и возможность выражения ему недоверия.

Соответствующий проект решения появился на официальном сайте Волынского областного совета, пишет RegioNews.

Проект решения, в частности, предусматривает следующие пункты:

1. Отчет председателя областной государственной администрации Юрия Погуляйка по вопросам выполнения бюджета, программ социально-экономического и культурного развития территорий и осуществления областной государственной администрацией делегированных ей областным советом полномочий в 2019-2020 годах принять к сведению.

2. Признать работу председателя областной государственной администрации Юрия Погуляйка по вопросам выполнения бюджета, программ социально-экономического и культурного развития территорий и осуществления областной государственной администрацией делегированных ей областным советом полномочий в 2019-2020 годах удовлетворительной/неудовлетворительной.

В случае признания работы председателя Волынской ОГА неудовлетворительной у депутатского корпуса появляются все основания для выражения недоверия Юрию Погуляйку.

Напомним, сегодня на Волыни активисты протестовали против политики председателя ОГА Юрия Погуляйка. Они хотели лично поговорить с председателем ОГА, но Погуляйко к ним не выходил.

Как стало известно позже, лишь когда митингующие высказали предложение ставить палатки и привозить шины под Волынскую ОГА чиновник все же спустился к людям.

Разговор между чиновником и активистами происходил частично на повышенных тонах. Юрию Погуляйку предъявили бездарную кадровую политику, отсутствие диалога с общественностью, непонимание проблем области, ведь, как известно, Юрий Погуляйко приехал руководить Волынью из Луганской области.