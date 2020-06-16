В Волынском облсовете могут выразить недоверие главе ОГА Погуляйку
В Волынском облсовете зарегистрирован проект решения, который предусматривает предоставление оценки работе председателю Волынской ОГА и возможность выражения ему недоверия.
Соответствующий проект решения появился на официальном сайте Волынского областного совета, пишет RegioNews.
Проект решения, в частности, предусматривает следующие пункты:
1. Отчет председателя областной государственной администрации Юрия Погуляйка по вопросам выполнения бюджета, программ социально-экономического и культурного развития территорий и осуществления областной государственной администрацией делегированных ей областным советом полномочий в 2019-2020 годах принять к сведению.
2. Признать работу председателя областной государственной администрации Юрия Погуляйка по вопросам выполнения бюджета, программ социально-экономического и культурного развития территорий и осуществления областной государственной администрацией делегированных ей областным советом полномочий в 2019-2020 годах удовлетворительной/неудовлетворительной.
В случае признания работы председателя Волынской ОГА неудовлетворительной у депутатского корпуса появляются все основания для выражения недоверия Юрию Погуляйку.
Напомним, сегодня на Волыни активисты протестовали против политики председателя ОГА Юрия Погуляйка. Они хотели лично поговорить с председателем ОГА, но Погуляйко к ним не выходил.
Как стало известно позже, лишь когда митингующие высказали предложение ставить палатки и привозить шины под Волынскую ОГА чиновник все же спустился к людям.
Разговор между чиновником и активистами происходил частично на повышенных тонах. Юрию Погуляйку предъявили бездарную кадровую политику, отсутствие диалога с общественностью, непонимание проблем области, ведь, как известно, Юрий Погуляйко приехал руководить Волынью из Луганской области.