Ляшко заявил, что Украина не будет разрабатывать вакцину от COVID-19

Наше государство не имеет лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования

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Наше государство не имеет лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования

Украина не имеет лабораторных мощностей для разработки вакцины от коронавируса и не работает над ее созданием.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, передает RegioNews. По его словам, в мире около 70 государств и институтов ведут разработку вакцины против коронавирусной инфекции. Около 70 разработок идет вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", - сказал Ляшко. Он отметил, что Министерство здравоохранения обращалось с этим вопросом в Академию медицинских наук и Академии наук, однако там ответили отказом. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", - рассказал главный санитарный врач. Также Ляшко добавил, что в Украине проходят клинические испытания четыре препарата против COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, 31 мая в Украине насчитывается 23 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Также стало известно о четвертом летальном случае от коронавируса в Вооруженных силах Украины.

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