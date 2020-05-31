Ляшко заявил, что Украина не будет разрабатывать вакцину от COVID-19
Украина не имеет лабораторных мощностей для разработки вакцины от коронавируса и не работает над ее созданием.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.
По его словам, в мире около 70 государств и институтов ведут разработку вакцины против коронавирусной инфекции.
Около 70 разработок идет вакцины против коронавирусной болезни. Да, это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ее вот-вот, очень быстро. Хотя некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований", - сказал Ляшко.
Он отметил, что Министерство здравоохранения обращалось с этим вопросом в Академию медицинских наук и Академии наук, однако там ответили отказом.
Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", - рассказал главный санитарный врач.
Также Ляшко добавил, что в Украине проходят клинические испытания четыре препарата против COVID-19.
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Напомним, 31 мая в Украине насчитывается 23 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Также стало известно о четвертом летальном случае от коронавируса в Вооруженных силах Украины.
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