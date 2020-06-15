Количество умерших от коронавируса в Украине за месяц выросло вдвое

Абсолютное большинство умерших имели сопутствующие заболевания

Абсолютное большинство умерших имели сопутствующие заболевания

Фото: flickr

В течение месяца, с 15 мая по 15 июня, количество летальных случаев, вызванных коронавирусом, выросло почти вдвое.

Об этом в Telegram сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает RegioNews.

По данным Центра, 15 мая было зафиксировано 476 смертей, по состоянию на 15 июня в Украине зарегистрирован уже 901 случай.

Показатель смертности - 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%)", - говорится в сообщении.

Также по данным Центра, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях показатель летальности превышает средний по Украине.

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения. 89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями", - добавили в Центре общественного здоровья.

Кроме того, почти вдвое в течение месяца выросла смертность среди врачей, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика. Сегодня их количество составляет 40.

Напомним, 15 июня в Украине зафиксировано уже 31 810 случаев коронавируса, за последние сутки - 656 новых случаев.