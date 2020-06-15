"Слуги народа" отчитаются о своей работе 21 июля

Публично отчитываться будет каждый нардеп отдельно и фракция в целом

Публично отчитываться будет каждый нардеп отдельно и фракция в целом

Фото: mind.ua

Народные депутаты и фракция "Слуга народа" представят годовой отчет о своей деятельности 21 июля, ровно через год после выборов в Верховную Раду.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина. Мы сделаем публичный отчет и каждого депутата, и в целом как фракция в июле, 21 июля, когда будет ровно год от выборов (внеочередных выборов депутатов Верховной Рады – ред.)", - сказала Кравчук журналистам во время заседания фракции. Напомним, сегодня стало известно, что каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером.

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