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15 июня 2020, 20:48 4

"Слуги народа" отчитаются о своей работе 21 июля

15 июня 2020, 20:48 4
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Публично отчитываться будет каждый нардеп отдельно и фракция в целом
Публично отчитываться будет каждый нардеп отдельно и фракция в целом
Фото: mind.ua
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Народные депутаты и фракция "Слуга народа" представят годовой отчет о своей деятельности 21 июля, ровно через год после выборов в Верховную Раду.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мы сделаем публичный отчет и каждого депутата, и в целом как фракция в июле, 21 июля, когда будет ровно год от выборов (внеочередных выборов депутатов Верховной Рады – ред.)", - сказала Кравчук журналистам во время заседания фракции.

Напомним, сегодня стало известно, что каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером.

Слуга народа нардепы Верховная Рада работа отчет фракция
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