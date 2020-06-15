"Слуги народа" отчитаются о своей работе 21 июля
Публично отчитываться будет каждый нардеп отдельно и фракция в целом
Публично отчитываться будет каждый нардеп отдельно и фракция в целом
Народные депутаты и фракция "Слуга народа" представят годовой отчет о своей деятельности 21 июля, ровно через год после выборов в Верховную Раду.
Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Мы сделаем публичный отчет и каждого депутата, и в целом как фракция в июле, 21 июля, когда будет ровно год от выборов (внеочередных выборов депутатов Верховной Рады – ред.)", - сказала Кравчук журналистам во время заседания фракции.
Напомним, сегодня стало известно, что каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером.
Адвокат Дубинского заявила, что нардеп не планирует получать гражданство другой страныВсе новости »
15 июня 2020, 19:22Каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером – КИУ
15 июня 2020, 15:44Работа КПВВ на админгранице с Крымом восстановлена - МВД
15 июня 2020, 13:51
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области