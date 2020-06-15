На Прикарпатье закрыли спортивные и культурные учреждения

В регионе ухудшилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом

В регионе ухудшилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Фото: Обьектив

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Ивано-Франковской области приостановили работу спортивных и культурных заведений.

Об этом говорится в решении внеочередного заседания Ивано-Франковской Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет Regionews.

Комиссия отметила, что эпидситуация в регионе значительно ухудшилась в связи с увеличением количества новых случаев заболеваемости населения COVID-19 и в течение трех дней подряд не отвечает признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Поэтому комиссия решила частично снять смягчающие карантинные ограничения на территории области, которые введены решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС а именно:

Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

Приостановить деятельность заведений культуры, в частности с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного лица на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

Разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного на 10 м.

Напомним, по состоянию на утро 15 июня зафиксировано уже 31 810 случаев коронавирус за последние сутки 656 новых случаев.