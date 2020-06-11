НАБУ начало расследование в отношении Андрея Ермака из-за пленок Лероса

Дело касается торговли государственными должностями братом председателя Офиса президента

Дело касается торговли государственными должностями братом председателя Офиса президента

Фото: Офис президента

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Лероса". Одно из них открыто в отношении председателя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.

В ответ на запрос журналистов НАБУ сообщило, что Высший антикоррупционный суд обязал их внести сведения в ЕРГР по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

Согласно указанному заявлению, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти", - сообщили в НАБУ.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Также в правоохранительном органе добавили, что согласно заявлению, председатель Офиса президента (Андрей Ермак - ред.) "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти".

По этому поводу в ЕРГР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", - цитирует Радио Свобода ответ НАБУ.

Напомним, 20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.