Ильяшенко, который дал $6 млн взятки, является человеком Ермака - Гео Лерос

Как утверждает нардеп, именно Ильяшенко привел Солодченко к Андрею Ермаку

Как утверждает нардеп, именно Ильяшенко привел Солодченко к Андрею Ермаку

Фото: из открытых источников

Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что задержанный при попытке дать взятку в 6 млн долларов руководителю НАБУ Сытнику Ильяшенко является человеком главы ОП Андрея Ермака.

Как сообщает RegioNews, об этом Лерос написал у себя на Facebook.

Паканули с 6 млн. дол. взятки человека Ермака - Ильяшенко Николая Викторовича первого зама ГФС в городе Киеве. Это Ильяшенко привел Солодченко к Ермаку", - заверил он.

По словам нардепа, его состояние под 100 млн долларов, он - знатный конвертор, который лег под Ермака и за это тот просил Верланова оставить Ильяшенко на занимаемой должности.

Так что, господа аферисты, бабки у вас крутятся серьезные, это не снимать мзду с ларьков", - написал Лерос.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника задержали при передаче взятки в 6 млн долларов руководству НАБУ. Детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником взятки руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела.