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13 июня 2020, 18:28 12

Зеленский потребовал усилить проверки нарушений карантина: COVID-19 нужно сдержать

13 июня 2020, 18:28 12
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Повышенное количество больных с признаками коронавируса вызывает беспокойство у власти
Фото: Офис президента
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В ходе селекторного совещания с участием Кабмина и правоохранительных ведомств президент Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить проверки в местах скопления людей на предмет соблюдения правил карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров", - заявил Зеленский.

В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что повышенное количество госпитализированных с признаками коронавируса вызывает беспокойство.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции... Международный опыт демонстрирует действенность административной ответственности", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина силовики составили более 12,5 тысяч админпротоколов за нарушения требований безопасности, а суды вынесли решений относительно штрафов на 4,5 млн гривен.

Напомним, за минувшие сутки был установлен новый антирекорд - выявлено 753 новых случая заболевания коронавирусом.

Офис президента Владимир Зеленский Денис Шмыгаль
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