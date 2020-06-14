Киев и десять областей не готовы к смягчению карантина

В этих регионах превышен показатель инцидентности заболевания COVID-19

В этих регионах превышен показатель инцидентности заболевания COVID-19

Фото: УП

По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей Украины, в которых заболеваемость составляет 12 человек на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает Минздрав, пишет RegioNews.

Для дальнейшего ослабления карантинных ограничений в регионах необходимо, чтобы количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составляла менее 12 на 100 тысяч населения.

На сегодня этот показатель не соблюден в 11 регионах и составляет: Киев - 16,38, Винницкая - 16,64, Волынская - 33,55, Житомирская - 13,58, Закарпатская - 24,73, Ивано-Франковская - 12,14, Львовская - 26,92, Ровенская - 25,59, Тернопольская - 14,64, Черновицкая - 30,74, Черниговская область - 13,23.

Напомним, по состоянию на утро 14 июня в Украине зарегистрировано уже 31 тысячу 154 случая COVID-19, из них за минувшие сутки - 648.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 139, в Киеве – 66, и в Закарпатской области - 49.