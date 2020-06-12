Под Киевом депутаты устроили драку со стрельбой
В Княжичах Броварского района Киевской области, произошел конфликт со стрельбой, в котором замешаны депутаты Броварского райсовета предыдущего и нынешнего созывов.
Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на источник в полиции Киевской области, передает RegioNews.
Действующий депутат райсовета получил ранения в ноги, после того как набросился с палкой на детей, игравших в куче песка возле дома народного избранника.
От ударов палкой по спине пострадал 12-летний мальчик. На место прибежали родители детей. Отец мальчика выстрелил в сторону депутата, защищая своего ребенка. По предварительной информация, стрелял из газового пистолета, который был переделан под травматический", – рассказали в полиции Киевской области.
Как выяснилось позже, стрелявший – депутат Броварской районной рады предыдущего созыва.
На место конфликта выехала следственно-оперативная группа. Установлены все участники конфликта. Переделанное оружие изъято и отправлено на экспертизу.
Пострадавших отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту открыто уголовное производство – нанесение повреждений средней степени тяжести, сообщили в полиции.
Напомним, 29 мая в Броварах массовую потасовку с применением оружия устроили около 100 человек.