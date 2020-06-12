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12 июня 2020, 15:31 32

Под Киевом депутаты устроили драку со стрельбой

12 июня 2020, 15:31 32
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Один из депутатов-участников драки бил палкой детей, а другой – стрелял, защищая своего ребенка
Один из депутатов-участников драки бил палкой детей, а другой – стрелял, защищая своего ребенка
Фото из открытых источников
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В Княжичах Броварского района Киевской области, произошел конфликт со стрельбой, в котором замешаны депутаты Броварского райсовета предыдущего и нынешнего созывов.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на источник в полиции Киевской области, передает RegioNews.

Действующий депутат райсовета получил ранения в ноги, после того как набросился с палкой на детей, игравших в куче песка возле дома народного избранника.

От ударов палкой по спине пострадал 12-летний мальчик. На место прибежали родители детей. Отец мальчика выстрелил в сторону депутата, защищая своего ребенка. По предварительной информация, стрелял из газового пистолета, который был переделан под травматический", – рассказали в полиции Киевской области.

Как выяснилось позже, стрелявший – депутат Броварской районной рады предыдущего созыва.

На место конфликта выехала следственно-оперативная группа. Установлены все участники конфликта. Переделанное оружие изъято и отправлено на экспертизу.

Пострадавших отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство – нанесение повреждений средней степени тяжести, сообщили в полиции.

Напомним, 29 мая в Броварах массовую потасовку с применением оружия устроили около 100 человек.

Киев Киевская область Бровары стрельба драка депутат дети полиция уголовное дело
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