В Киевской области выступили против признания Бучи районным центром

Часть общин выступает за райцентр в Ирпене, часть - в Вышгороде

Часть общин выступает за райцентр в Ирпене, часть - в Вышгороде

Фото: Facebook

В общинах городов Ирпень, Вишневое и Вышгород выступили против того, чтобы административным центром будущего района был город Буча. Половина общин выступают за центр района в Ирпене, а половина в Вышгороде.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Представители общин и местные чиновники подписали обращения к руководству области и Кабмина. Они обращают внимание на то, что признание Бучи районным центром не соответствует методике, утвержденной Кабинетом министров.

Среди тех, кто обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю на поддержку райцентра в городе Ирпень большинство депутатов городского совета города Вишневое, и.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов и главы местных поселковых советов.

В то же время, представители Вышгорода предлагают, чтобы центром будущего района был город Вышгород, а не Буча.

Напомним, 10 июня под стенами Кабмина прошла акция протеста, на которой жители Киевской области призвали министра развития общин и территорий Алексея Чернышева поддержать формирование Ирпенского района с центром в городе Ирпень, который, по их мнению, больше всего по всем критериям соответствует принципам формированию районов и имеет всю необходимую инфраструктуру.