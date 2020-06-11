На Волыни прекратили движение поездов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное

В порядке исключения, до 16 июня еще будет разрешено движение поезда Ковель-Киев. Поэтому сегодня, 11 июня, 13 и 15 июня этот поезд будет в движении. Но 16 июня он в последний раз вернется в Ковель – и пока будем ожидать дальнейших решений", – отметил начальник станции "Ковель" Руслан Александрук,