14:21  11 июня
В Киевской области выступили против признания Бучи районным центром
16:10  11 июня
На украинско-румынской границе образовалась большая очередь на выезд
15:12  11 июня
Шмыгаль рассказал, когда украинцам ожидать первых результатов строительства дорог
UA | RU
UA | RU
11 июня 2020, 17:32 10

На Волыни прекратили движение поездов

11 июня 2020, 17:32 10
Читайте також українською мовою
Как исключение, до 16 июня будет разрешено движение поезда "Ковель - Киев"
Как исключение, до 16 июня будет разрешено движение поезда "Ковель - Киев"
Читайте також
українською мовою

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ухваалила решение отменить на Волыни ряд карантинных послаблений, в частности приостановить железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное

В порядке исключения, до 16 июня еще будет разрешено движение поезда Ковель-Киев. Поэтому сегодня, 11 июня, 13 и 15 июня этот поезд будет в движении. Но 16 июня он в последний раз вернется в Ковель – и пока будем ожидать дальнейших решений", – отметил начальник станции "Ковель" Руслан Александрук,

Продажа билетов на поезд до столицы пока не прекратили.

Ранее сообщалось, что Волынская и Донецкая области ужесточили карантин.

Киев Укрзализныця поезд Волынь Волынская область Ковель
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Винницкой области открыли продажу билетов на поезда: список маршрутов
11 июня 2020, 12:59
На Волыни уволили чиновника ОГА, который шантажировал подчиненных
11 июня 2020, 11:33
Дело о нападении на полицейского бывшим заместителем Кличко передали в суд
10 июня 2020, 15:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Все блоги »