На Волыни прекратили движение поездов
Как исключение, до 16 июня будет разрешено движение поезда "Ковель - Киев"
Как исключение, до 16 июня будет разрешено движение поезда "Ковель - Киев"
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ухваалила решение отменить на Волыни ряд карантинных послаблений, в частности приостановить железнодорожное сообщение.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное
В порядке исключения, до 16 июня еще будет разрешено движение поезда Ковель-Киев. Поэтому сегодня, 11 июня, 13 и 15 июня этот поезд будет в движении. Но 16 июня он в последний раз вернется в Ковель – и пока будем ожидать дальнейших решений", – отметил начальник станции "Ковель" Руслан Александрук,
Продажа билетов на поезд до столицы пока не прекратили.
Ранее сообщалось, что Волынская и Донецкая области ужесточили карантин.
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