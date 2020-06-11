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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июня 2020, 16:02 20

Восстановление подачи воды в оккупированный Крым не стоит на повестке дня - Шмыгаль

11 июня 2020, 16:02 20
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По мнению главы правительства, этот вопрос не может быть предметом торга
По мнению главы правительства, этот вопрос не может быть предметом торга
Фото: Тwitter
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Восстановление подачи воды в оккупированный Крым пока не стоит на повестке дня, но Российская Федерация, как оккупант, не выполняет свои обязательства, поэтому этот вопрос является чувствительным.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции до 100 дней правительства, передает RegioNews.

По словам Шмыгаля, Россия не выполняет свои обязательства перед людьми, которые там живут, и которые она должна выполнять, как оккупант, в соответствии с нормами международного права.

Относительно воды в Крым. Вы видите результат: вода в Крым не подается, и мы понимаем, что она физически не может туда отправиться, не может разделиться", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что этот вопрос волнует правительство, но возобновление поставок через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит. По мнению Шмыгаля, этот вопрос также не может быть предметом торга.

Напомним, 11 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что местные выборы в стране планируют провести осенью, но в случае тотального карантина их перенесут.

Кабмин вода Крым оккупация Денис Шмыгаль
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