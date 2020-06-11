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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 червня 2020, 16:02

Відновлення постачання води в окупований Крим не стоїть на порядку денному - Шмигаль

11 червня 2020, 16:02
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На думку глави уряду, це питання не може бути предметом торгу
На думку глави уряду, це питання не може бути предметом торгу
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Відновлення постачання води в окупований Крим наразі не стоїть на порядку денному, але Російська Федерація, як окупант, не виконує свої зобов’язання, тому це питання є чутливим.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції до 100 днів уряду, передає RegioNews.

За словами Шмигаля, Росія не виконує свої зобов’язання перед людьми, які там живуть, і які вона має виконувати, як окупант, відповідно до норм міжнародного права.

Стосовно води в Крим. Ви бачите результат: вода в Крим не подається, і ми розуміємо, що вона фізично не може туди податися, не може розділитися", - сказав прем’єр-міністр.

Він зазначив, що це питання хвилює уряд, але відновлення постачання через Кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть. На думку Шмигаля, це питання також не може бути предметом торгу.

Нагадаємо, 11 червня gрем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що місцеві вибори в країні планують провести восени, але в разі тотального карантину їх перенесуть.

Деніс Шмигаль Крим вода окупація Кабмін
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