Шмыгаль рассказал, когда украинцам ожидать первых результатов строительства дорог

Результаты правительственной программы строительства дорог можно будет увидеть осенью

Результаты правительственной программы строительства дорог можно будет увидеть осенью

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что впервые за историю независимой Украины уже в апреле-мае началась работа над проведением тендеров и непосредственно над строительством дорог. Раньше подготовка начиналась в летние месяцы, а строить начинали уже осенью.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, посвященной ста дням работы возглавляемого им Кабмина, передает RegioNews.

Все мы помним, когда осень, идет дождь-снег, начинается дорожное строительство. Сейчас дорожно-строительные компании, дорожно-строительная сфера имеет возможность в течение всего теплого сезона проводить работы, инвестировать государственные средства", - отметил Шмыгаль.

По его словам, украинцы увидят первые результаты правительственной программы строительства дорог уже осенью 2020 и ее правильной раскладки во временных рамках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о выделении более 2,97 млрд грн для выплаты помощи по безработице.