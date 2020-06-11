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Шмыгаль рассказал, когда украинцам ожидать первых результатов строительства дорог
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11 июня 2020, 15:12 19

Шмыгаль рассказал, когда украинцам ожидать первых результатов строительства дорог

11 июня 2020, 15:12 19
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Результаты правительственной программы строительства дорог можно будет увидеть осенью
Результаты правительственной программы строительства дорог можно будет увидеть осенью
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что впервые за историю независимой Украины уже в апреле-мае началась работа над проведением тендеров и непосредственно над строительством дорог. Раньше подготовка начиналась в летние месяцы, а строить начинали уже осенью.

Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции, посвященной ста дням работы возглавляемого им Кабмина, передает RegioNews.

Все мы помним, когда осень, идет дождь-снег, начинается дорожное строительство. Сейчас дорожно-строительные компании, дорожно-строительная сфера имеет возможность в течение всего теплого сезона проводить работы, инвестировать государственные средства", - отметил Шмыгаль.

По его словам, украинцы увидят первые результаты правительственной программы строительства дорог уже осенью 2020 и ее правильной раскладки во временных рамках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о выделении более 2,97 млрд грн для выплаты помощи по безработице.

Кабмин строительство дороги Денис Шмыгаль ремонт дорог
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