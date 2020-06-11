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11 июня 2020, 15:34 17

Шмыгаль назвал условие для возможной отмены местных выборов

11 июня 2020, 15:34 17
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Местные выборы могут отменить, если в Украине будут основания для тотального ограничения из-за коронавируса
Местные выборы могут отменить, если в Украине будут основания для тотального ограничения из-за коронавируса
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что местные выборы в стране планируют провести осенью, но в случае тотального карантина их перенесут.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", сообщает RegioNews.

Если в Украине будут основания для введения тотального карантина, то наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы. Но пока мы надеемся, что будем управлять адаптивными механизмами достаточно эффективно и это даст нам возможность провести в октябре выборы", - заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что на данный момент финансирование на проведение голосования есть, а причин для отмены или переноса выборов нет.

Ранее сообщалось, Денис Шмыгаль рассказал, когда украинцам ожидать первых результатов строительства дорог.

выборы Кабмин карантин Денис Шмыгаль правительство
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