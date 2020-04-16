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16 апреля 2020, 20:21 8

Геращенко: генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова

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16 апреля 2020, 20:21 8
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Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Задержанный контрразведкой СБУ по подозрению в госизмене генерал-майор Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сообщил заместитель главы МВД.

Также Геращенко добавил, что это был бы уже не первое покушение на Авакова. "Я благодарен сотрудникам СБУ за эффективную работу и задержания опасного государственного преступника и шпиона", - отметил он.

Напомним, 14 апреля контрразведчики задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.


Арсен Аваков Аваков МВД Антон Геращенко покушение
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