Геращенко: генерал Шайтанов готовил покушение на Авакова
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс Украина.
"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сообщил заместитель главы МВД.
Также Геращенко добавил, что это был бы уже не первое покушение на Авакова. "Я благодарен сотрудникам СБУ за эффективную работу и задержания опасного государственного преступника и шпиона", - отметил он.
Напомним, 14 апреля контрразведчики задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
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