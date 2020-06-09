Зеленский анонсировал до конца недели новую Программу действий Кабмина
Президент Владимир Зеленский во время встречи с членами Кабинета Министров Украины заявил, что правительство готово к концу недели представить обновленный вариант Программы действий.
Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.
Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.
Он добавил, что документ доработан с учетом предложений всех комитетов.
Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", - рассказал Денис Шмыгаль.
Напомним, 1 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.