18:04  09 июня
В Кривом Роге загорелся трамвай с пассажирами
19:43  09 июня
Стало известно о причине обысков в университете Шевченко
14:54  09 июня
СБУ за три месяца обнаружила более 20 пророссийских агитаторов
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июня 2020, 21:45 2

Зеленский анонсировал до конца недели новую Программу действий Кабмина

09 июня 2020, 21:45 2
Читайте також українською мовою
Документ доработан с учетом предложений всех комитетов
Документ доработан с учетом предложений всех комитетов
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский во время встречи с членами Кабинета Министров Украины заявил, что правительство готово к концу недели представить обновленный вариант Программы действий.

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0", - заявил Зеленский.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

Он добавил, что документ доработан с учетом предложений всех комитетов.

Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы", - рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, 1 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.

Кабмин Владимир Зеленский Денис Шмыгаль правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин отказался ослаблять карантин во Львовской области
09 июня 2020, 15:56
В Правительстве рассказали, на что потратят средства первого транша МВФ
09 июня 2020, 15:32
Президент рассказал, как хотел заболеть коронавирусом
09 июня 2020, 08:48
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Сергей Лещенко
Все блоги »