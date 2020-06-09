Зеленський анонсував до кінця тижня нову Програму дій Кабміну

Документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів

Документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із членами Кабінету Міністрів України заявив, що уряд готовий до кінця тижня представити оновлений варіант Програми дій.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0", – заявив Зеленський.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня.

Він додав, що документ доопрацьований з урахуванням пропозицій всіх комітетів.

Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми", – розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 1 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.