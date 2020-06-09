18:04  09 червня
У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами
19:43  09 червня
Стало відомо про причину обшуків в університеті Шевченка
14:54  09 червня
СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 21:45 6

Зеленський анонсував до кінця тижня нову Програму дій Кабміну

09 червня 2020, 21:45 6
Читайте также на русском языке
Документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів
Документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із членами Кабінету Міністрів України заявив, що уряд готовий до кінця тижня представити оновлений варіант Програми дій.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Як поінформував прем'єр-міністр, уряд уважно опрацював усі конструктивні пропозиції та готовий цього тижня представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0", – заявив Зеленський.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18-19 червня.

Він додав, що документ доопрацьований з урахуванням пропозицій всіх комітетів.

Це структурний документ, який складається з двох розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми", – розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 1 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив 10 ключових ініціатив уряду, спрямованих на подолання наслідків кризи, спровокованої пандемією COVID-19.

Кабмін Володимир Зеленський Деніс Шмигаль уряд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін відмовився послаблювати карантин у Львівській області
09 червня 2020, 15:56
В Уряді розповіли, на що витратять кошти першого траншу МВФ
09 червня 2020, 15:32
Президент розповів, як хотів захворіти коронавірусом
09 червня 2020, 08:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »