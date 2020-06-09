Кабмин отказался ослаблять карантин во Львовской области
Кабинет министров Украины считает политическим обращение председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового по ослаблению карантина в области, так как критерии Минздрава не позволяют ослабить эти ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой источники в Кабинете министров, передает RegioNews.
Известно, что на заседании правительства в среду не планируют рассматривать исключения из карантинных мероприятий для отдельных городов или регионов.
Завтра в повестке дня будут вноситься изменения в постановление, но исключения для городов - невозможны. В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин", - сообщили в Кабмине.
Также в правительстве прокомментировали слова мэра Львова о совместном совещание с премьером, на которой власть Львова просила предоставить областной комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешение на ослабление карантина в городе.
Если они не подпадают, то это больше политическое обращение. Действует адаптивный карантин и критерии. Тем более Львов, где все плохо. Если даже совещание проводили потому, что там исключительно плохая ситуация", - рассказали в Кабмине.
Напомним, 8 июня председатель Львовской ОГА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый попросили Кабмин позволить ослабить карантин в области.