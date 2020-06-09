Кабмин отказался ослаблять карантин во Львовской области

Ранее власти Львовской области обратилась к правительству с просьбой ослабить карантин

Ранее власти Львовской области обратилась к правительству с просьбой ослабить карантин

Фото: flickr

Кабинет министров Украины считает политическим обращение председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и мэра Львова Андрея Садового по ослаблению карантина в области, так как критерии Минздрава не позволяют ослабить эти ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой источники в Кабинете министров, передает RegioNews.

Известно, что на заседании правительства в среду не планируют рассматривать исключения из карантинных мероприятий для отдельных городов или регионов.

Завтра в повестке дня будут вноситься изменения в постановление, но исключения для городов - невозможны. В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин", - сообщили в Кабмине.

Также в правительстве прокомментировали слова мэра Львова о совместном совещание с премьером, на которой власть Львова просила предоставить областной комиссии по чрезвычайным ситуациям разрешение на ослабление карантина в городе.

Если они не подпадают, то это больше политическое обращение. Действует адаптивный карантин и критерии. Тем более Львов, где все плохо. Если даже совещание проводили потому, что там исключительно плохая ситуация", - рассказали в Кабмине.

Напомним, 8 июня председатель Львовской ОГА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый попросили Кабмин позволить ослабить карантин в области.