Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов за сутки, есть раненый

Стреляли из запрещенных вооружений

Стреляли из запрещенных вооружений

Фото: из открытых источников

На Донбассе за минувшие сутки было неспокойно - вооруженные формирования РФ в течение минувших и с начала текущих суток 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Стреляли вблизи Новотроицкого, Новолуганского, Новоалександровки, Марьинки, Водяного, Богдановки и Орехово. А у населенных пунктов Хутор Вольный и Майское противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, украинские военные ликвидировали троих боевиков.

В штабе также напомнили, что завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, за сутками ранее были ранены трое украинских военных и один оккупант.