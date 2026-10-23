В Одессе осудили бывшую чиновницу за незаконное переоформление недвижимости НААН

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе бывший государственный регистратор приговорен к трем годам лишения свободы за незаконную регистрацию права собственности на два здания Селекционно-генетического института Национальной академии аграрных наук Украины (НААН). В результате ее действий государству нанесли ущерб более чем на 800 тысяч гривен

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, в 2019 году женщина внесла в Государственный реестр прав на недвижимое имущество сведения о праве собственности на два здания института. Основанием для регистрации явились документы с недостоверными сведениями.

Суд признал бывшую должностницу виновной в незаконном внесении данных в государственный реестр.

Ей назначили три года лишения свободы, а также запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.