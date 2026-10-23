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23 октября 2026, 17:40

В Румынии задержан львовянин, подозреваемый в продаже детской порнографии

23 октября 2026, 17:40
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Румынии задержан 36-летний житель Львова, подозреваемый в организации продажи материалов детской порнографии через сеть платных сайтов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, с начала 2025 года мужчина организовал продажу соответствующих материалов по сети платных сайтов. Доступ к запрещенному контенту предоставлялся по криптовалюте.

Общая сумма полученных средств по версии следствия составила 938 700 долларов США.

Во время обысков на компьютере мужчины правоохранители обнаружили доказательства администрирования сайтов и продажи соответствующих материалов.

Львовянину сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Из-за укрывательства от следствия его объявили в международный розыск.

В августе 2026 года мужчина был задержан в румынском городе Тимишоара. Офис Генерального прокурора готовит документы для его выдачи Украине, где он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, ранее на Черниговщине задержали мужчину за изнасилование 13-летней падчерицы . Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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Львов Румыния задержание продажа порнография
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