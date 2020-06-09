Четверо переселенцев из Донбасса представят ОРДЛО на переговорах в Минске

К переговорам впервые привлечена группа коренных жителей Донбасса

К переговорам впервые привлечена группа коренных жителей Донбасса

Фото: из открытых источников

В состав группы к переговорам в Минске по Донбассу привлекли переселенцев: двух журналистов, врача и руководителя общественной организации "Луганское землячество".

Об этом Гармаш и Казанский сообщили в Facebook, передает RegioNews.

Как написал украинский журналист и блогер Денис Казанский, уже начиная с 9 июня он будет принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу… Речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет", - написал он.

Журналистов, как выходцев с Донбасса, пригласила украинская сторона.

У нас уж точно не меньше прав представлять отдельные районы - во-первых, в отличие от боевиков "ЛДНР" мы не являемся преступниками (не отжимали, не мародерствовали, не пытали людей на подвалах), во-вторых, мы не являемся гражданами России и имеем только украинские паспорта. Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и какие законы принимать", - подчеркнул Денис Казанский.

Казанский уточнил, что в минских соглашениях есть пункты №11 и №12, где говорится, что вопросы местных выборов и закон об "особом статусе" согласовывается "с представителями ОРДЛО".

Журналист, главный редактор журнала "ОстроВ" Сергей Гармаш отметил, что они как представители ОРДЛО, будут вести консультации и согласовывать, либо не согласовывать решения по важным вопросам относительно Донбасса.

Россия, как сторона конфликта, тоже может "приглашать" туда кого угодно, но поскольку Донецкая и Луганская области (вместе с их отдельными районами) являются административными единицами Украины (и это признает весь мир, в том числе и Москва), то логично, что Киев сам определяет с кем ему консультироваться на переговорах с Россией", - написал он.

Известно, что представителями от Луганской области будут - юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач-травматолог Константин Либстер.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД анонсировал очередную встречу в нормандском формате, на которой планируют обсудить пути достижения мира на Донбассе. Встреча с участием министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоится в ближайшее время.

Кулеба рассказал о возможных компромиссах касательно статуса ОРДЛО.