Сутки в ООС: ранены трое украинских военных
За минувшие сутки пророссийские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Еще один украинский защитник получил раненения уже с начала текущих суток.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Боевики вели обстрелы из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Стреляли вблизи Луганского, Крымского, Хутора Свободный, Павлополя и рядом с Широкиным.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня - возле Новолуганского, Орехово и Богдановки.
В результате обстрелов пострадали трое украинских военных. Кроме того, по данным разведки, за прошедшие сутки был ранен один оккупант.
Напомним, сутками ранее на Донбассе ранили четырех и травмированы одного бойца.
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