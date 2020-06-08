Сутки в ООС: ранены трое украинских военных

Боевики вновь использовали минометы запрещенных калибров

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Боевики вновь использовали минометы запрещенных калибров

За минувшие сутки пророссийские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Еще один украинский защитник получил раненения уже с начала текущих суток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Боевики вели обстрелы из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Стреляли вблизи Луганского, Крымского, Хутора Свободный, Павлополя и рядом с Широкиным.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня - возле Новолуганского, Орехово и Богдановки.

В результате обстрелов пострадали трое украинских военных. Кроме того, по данным разведки, за прошедшие сутки был ранен один оккупант.

Напомним, сутками ранее на Донбассе ранили четырех и травмированы одного бойца.