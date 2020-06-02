"ОПЗЖ" и "Слуги народа" оспаривают закон об амнистии участников Майдана

Они просят проверить закон на соответствие Конституции Украины

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Они просят проверить закон на соответствие Конституции Украины

50 народных депутатов Украины пытаются обжаловать в Конституционном суде закон об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда, передает RegioNews.

В частности, представление подписали все нардепы из фракции "ОПЗЖ", нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, а также депутаты Антон Поляков и Анна Скороход, которых ранее исключили из фракции "Слуга народа".

Сегодня, 2 июня 2020 года, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 № 743–VІІ", - говорится в сообщении.

Нардепы хотят признать закон таким, что не соответствует Конституции Украины. Они просят привлечь к участию в конституционном производстве трех нардепов от "ОПЗЖ" Василия Нимченко, Александр Качный и Григория Мамку.

Напомним, суд заочно взял под стражу бывшего Министра обороны Украины Павла Лебедева в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.