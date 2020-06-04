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04 июня 2020, 15:09 31

СБУ открыла уголовное производство против Максима Степанова

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04 июня 2020, 15:09 31
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Дело открыли по статье Уголовного кодекса "Диверсия"
Фото: из открытых источников
Дело открыли по статье Уголовного кодекса "Диверсия"

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова по факту “диверсии против страны”.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова, передает RegioNews.

Сегодня через суд заставил СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно ДИВЕРСИЮ против страны", - написала депутат.

Дело возбудили из-за возможной коррупции при закупке медицинских костюмов для украинских врачей.

То количество медиков, которые погибли пока Минздрав дерибанил средства на их защиту – это диверсия против страны и медицинских работников в частности", – отмечает она.

По словам депутата, это было уже не первое обращение к СБУ с просьбой открыть уголовное производство против Максима Степанова.

"Сначала СБУ отказали мне в открытии уголовного производства, зато открыло шесть против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал МИНЗДРАВ", – сообщила Устинова.

Ранее сообщалось, министр охраны здоровья' я Максим Степанов задекларировал свыше 19 млн гривен на банковских счетах, четыре автомобили и драгоценности.


суд СБУ Минздрав депутат маски Максим Степанов
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