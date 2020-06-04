СБУ открыла уголовное производство против Максима Степанова
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова по факту “диверсии против страны”.
Об этом в Facebook сообщила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова, передает RegioNews.
Сегодня через суд заставил СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно ДИВЕРСИЮ против страны", - написала депутат.
Дело возбудили из-за возможной коррупции при закупке медицинских костюмов для украинских врачей.
То количество медиков, которые погибли пока Минздрав дерибанил средства на их защиту – это диверсия против страны и медицинских работников в частности", – отмечает она.
По словам депутата, это было уже не первое обращение к СБУ с просьбой открыть уголовное производство против Максима Степанова.
"Сначала СБУ отказали мне в открытии уголовного производства, зато открыло шесть против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал МИНЗДРАВ", – сообщила Устинова.
Ранее сообщалось, министр охраны здоровья' я Максим Степанов задекларировал свыше 19 млн гривен на банковских счетах, четыре автомобили и драгоценности.
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