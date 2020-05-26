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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
26 мая 2020, 16:08 17

Экс-министра обороны Павла Лебедева заочно арестовали по делу Майдана

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26 мая 2020, 16:08 17
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Против бывшего министра начнут процедуру экстрадиции
Фото: Лига.net
Против бывшего министра начнут процедуру экстрадиции

Суд заочно взял под стражу бывшего Министра обороны Украины Павла Лебедева в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет RegioNews.

Печерский районный суд. Киева избрал бывшему Министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных 18 -20 февраля 2014 года во время Революции достоинства.

"В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим Президентом Виктором Януковичем превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных должностных лиц с целью препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева. – говорится в сообщении.

Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего Министра обороны Украины процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Напомним, сегодня стало известно, что сотруднику ГРУ инкриминируют подстрекательство украинского чиновника до госизмены.


Офис генпрокурора арест Минобороны Майдан дела Майдана министр оборооны Павел Лебедев
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