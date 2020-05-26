Экс-министра обороны Павла Лебедева заочно арестовали по делу Майдана

Против бывшего министра начнут процедуру экстрадиции

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Против бывшего министра начнут процедуру экстрадиции

Суд заочно взял под стражу бывшего Министра обороны Украины Павла Лебедева в деле о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет RegioNews.

Печерский районный суд. Киева избрал бывшему Министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных 18 -20 февраля 2014 года во время Революции достоинства.

"В уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим Президентом Виктором Януковичем превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных должностных лиц с целью препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева. – говорится в сообщении.

Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего Министра обороны Украины процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Напомним, сегодня стало известно, что сотруднику ГРУ инкриминируют подстрекательство украинского чиновника до госизмены.