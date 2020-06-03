Завербованный российским ФСБ начальник поезда "Ковель-Москва" избежал уголовной ответственности

Ростислав Герасимлюк добровольно заявил о связи с ФСБ и не выполнял задач иностранного государства

Фото: Укрзализныця

Ростислав Герасимлюк добровольно заявил о связи с ФСБ и не выполнял задач иностранного государства

Об этом сообщает Бюро судебной информации со ссылкой на постановление Луцкого горрайонного суда Волынской области, пишет RegioNews.

По материалам уголовного производства, 17 октября 2018 года Герасимлюк устно согласился собирать и предоставлять сотруднику ФСБ России информацию относительно использования железнодорожного транспорта для перевозки военного оборудования, техники и боеприпасов, в частности, в зону проведения ООС. Беседа происходила в вагоне начальника поезда, на территории Киевского железнодорожного вокзала в Москве. Здесь же в будущем должна была происходить передача информации.

В постановлении написано, что следствию известно имя сотрудника ФСБ, а "более точные анкетные данные досудебным расследованием не установлены".

От октября 2018 до февраля 2020 года Герасимлюк поддерживал агентурные отношения с сотрудником ФСБ, но в судебных документах нет информации как именно. В феврале начальник поезда обратился к правоохранительным органам Украины с письменным признанием.

СБУ открыла уголовное производство по статье 111 УКУ (государственная измена). Меньше, чем через два месяца обвинительный акт направили в суд.

На подготовительном заседании от обвиняемого поступило ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 111 УКУ.

Прокурор не возражал о прекращении уголовного производства и освобождения обвиняемого от уголовной ответственности. Он отметил, что Герасимлюк никаких действий на выполнение задания иностранного государства не совершил и добровольно заявил о своей связи с ФСБ.

Коллегия судей Луцкого горрайонного суда в составе Олеси Кальковой, Аллы Полюшко и Ярослава Артиша закрыла уголовное производство относительно Ростислава Герасимлюка.

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