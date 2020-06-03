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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
03 июня 2020, 13:31 1

Суд признал незаконным решение Черновицкого облсовета о закрытии детского противотуберкулезного санатория

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03 июня 2020, 13:31 1
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Фото6 ИА АСС
Черновицкая областная рада обжалует решение в апелляционном суде

Административный суд отменил решение Черновицкого облсовета о ликвидации детского противотуберкулезного санатория «Садгора»

Решение суда опубликовало издание Вukinfo, пишет RegioNews.

По мнению истицы Галины Астаховой — мамы девочки, которая там лечилась, закрытие санатория нарушает право буковинцев на медицинскую помощь.

Облсовет будет подавать апелляцию на такое решение суда. Об этом рассказала "Суспильному" и.о. председателя областного совета Инга Маковецкая.

Директор областного детского противотуберкулезного санатория Светлана Матейчук в комментарии ИА АСС сказала, что знает о решении суда, впрочем, чтобы возобновить работу заведения, нужно финансирование от областного совета.

Напомним, 4 февраля, на сессии Черновицкого областного совета депутаты поддержали решение о ликвидации областного коммунального учреждения "Детский санаторий "Щербинцы", противотуберкулезного санатория "Красноильск" СТМО "Фтизиатрия", "Областного детского противотуберкулезного санатория "Садгора".


Черновецкий облсовет Черновцы санаторій суд дети туберкулез
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