Суд признал незаконным решение Черновицкого облсовета о закрытии детского противотуберкулезного санатория

Черновицкая областная рада обжалует решение в апелляционном суде

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Черновицкая областная рада обжалует решение в апелляционном суде

Решение суда опубликовало издание Вukinfo, пишет RegioNews.

По мнению истицы Галины Астаховой — мамы девочки, которая там лечилась, закрытие санатория нарушает право буковинцев на медицинскую помощь.

Облсовет будет подавать апелляцию на такое решение суда. Об этом рассказала "Суспильному" и.о. председателя областного совета Инга Маковецкая.

Директор областного детского противотуберкулезного санатория Светлана Матейчук в комментарии ИА АСС сказала, что знает о решении суда, впрочем, чтобы возобновить работу заведения, нужно финансирование от областного совета.

Напомним, 4 февраля, на сессии Черновицкого областного совета депутаты поддержали решение о ликвидации областного коммунального учреждения "Детский санаторий "Щербинцы", противотуберкулезного санатория "Красноильск" СТМО "Фтизиатрия", "Областного детского противотуберкулезного санатория "Садгора".