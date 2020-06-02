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02 июня 2020, 15:42 2

Ляшко: карантин в Украине могут продлить после 22 июня

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02 июня 2020, 15:42 2
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Пока карантин в стране точно продлится до 22 июня
pixabay.com
Пока карантин в стране точно продлится до 22 июня

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за распространения коронавируса однозначно продлится до 22 июня, а далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов его ослабления.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Карантин продлится до 22 июня, это 100%. После будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию", – заверил он.

По словам заместителя главы Минздрава, если общая картина коронавируса в стране будет сохраняться на таком же уровне – правительство снова пересмотрит критерии по ослаблению ограничений.

Он рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие решения о снятии карантина.

Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс", – пояснил Ляшко.

Напомним, Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.

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коронавирус Украина карантин врачи Виктор Ляшко
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