Ляшко: карантин в Украине могут продлить после 22 июня
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за распространения коронавируса однозначно продлится до 22 июня, а далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов его ослабления.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
Карантин продлится до 22 июня, это 100%. После будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию", – заверил он.
По словам заместителя главы Минздрава, если общая картина коронавируса в стране будет сохраняться на таком же уровне – правительство снова пересмотрит критерии по ослаблению ограничений.
Он рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие решения о снятии карантина.
Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс", – пояснил Ляшко.
Напомним, Украине по состоянию на 2 июня выявили 24 340 случаев коронавирусной инфекции, умерли 727, выздоровели уже 10 078 человек.
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