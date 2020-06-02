Футбольный клуб "Карпаты" идет на карантин из-за коронавируса
Футбольный клуб "Карпаты" вынужденно идет на карантин минимум на две недели в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и персонала команды.
Об этом говорится на Facebook-странице футбольного клуба "Карпаты", пишет RegioNews.
По результатам повторного ПЦР-тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба, должны констатировать вспышку заболевания COVID-19”- сообщили в клубе.
Сегодня, 2 июня, из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие коронавируса (всего тестирование прошли 65 человек).
Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.
По информации Sport Arena, в львовских "Карпатах" COVID-19 диагностировали у 26 человек. Вместе с тем, журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщил, что из 26-ти инфицированных: 11 - футболисты, 15 - тренеры и персонал.
Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены любые тренировки.
О ситуации уже сообщили в Украинскую ассоциацию футбола и премьер-лигу.
Вспышка COVID-19: "Карпаты" вынужденно идут на карантин По результатам повторных ПЦР-тестирования команды, обслуживающего...Опубликовано FC Karpaty Lviv Вторник, 2 июня 2020 года.
Напомним, вчера новый очаг коронавируса обнаружили в одном из женских монастырей Киева.
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