14:21  02 июня
ФСБ России заявила о задержании украинского военного на границе с Крымом
13:11  02 июня
"Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Авакова
19:30  02 июня
"Укрпочта" продала недвижимости на 90 миллионов
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
02 июня 2020, 17:13 4

Футбольный клуб "Карпаты" идет на карантин из-за коронавируса

Читайте також
українською мовою
02 июня 2020, 17:13 4
Читайте також українською мовою
COVID-19 заболели 26 членов клуба
Фото: ФК "Карпаты"
COVID-19 заболели 26 членов клуба

Футбольный клуб "Карпаты" вынужденно идет на карантин минимум на две недели в связи со вспышкой коронавируса среди игроков и персонала команды.

Об этом говорится на Facebook-странице футбольного клуба "Карпаты", пишет RegioNews.

По результатам повторного ПЦР-тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба, должны констатировать вспышку заболевания COVID-19”- сообщили в клубе.

Сегодня, 2 июня, из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие коронавируса (всего тестирование прошли 65 человек).

Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

По информации Sport Arena, в львовских "Карпатах" COVID-19 диагностировали у 26 человек. Вместе с тем, журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщил, что из 26-ти инфицированных: 11 - футболисты, 15 - тренеры и персонал.

Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, полностью отменены любые тренировки.

О ситуации уже сообщили в Украинскую ассоциацию футбола и премьер-лигу.

Вспышка COVID-19: "Карпаты" вынужденно идут на карантин По результатам повторных ПЦР-тестирования команды, обслуживающего...

Опубликовано FC Karpaty Lviv Вторник, 2 июня 2020 года.

Напомним, вчера новый очаг коронавируса обнаружили в одном из женских монастырей Киева.


коронавирус ФК Карпаты карантин самоизоляция футбол больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ляшко: карантин в Украине могут продлить после 22 июня
02 июня 2020, 15:42
На борьбу с коронавирусом Украина потратила почти 3 миллиарда гривен
02 июня 2020, 15:33
Украинские ПЦР-тесты работают правильно – Ляшко
02 июня 2020, 13:03
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 июня 2020, 22:02
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Симчишин Александр
Городской голова Хмельницкого
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Все досье »